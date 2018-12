Rifiuti: la Regione spedisce gli scarti di Roma ad Aprilia. Sventata la crisi

Aprilia salva Roma dall'apocalisse rifiuti. Accordo tra la ditta Rida Ambiente, che gestisce il Tmb di Aprilia, e la società regionale Lazio Ambiente: via libera della Regione per spedire 400 tonnellate di scarti al giorno in provincia di Latina.

L'intesa firmata consentirà ad Ama di "respirare" durante il periodo di Natale, dando in gestione parte di quei rifiuti lavorati dall'impianto, incendiato, del Salario. Parte degli scarti, portà poi essere portata nella discaarica di Colle Fagiolara, a Colleferro, gestita da Lazio Ambiente. L'accordo, secondo i calcoli di Campidoglio e Regione Lazio, dovrebbe scongiurare una crisi di raccolta e smaltimento nella Capitale nei giorni a cavallo delle festività natalizie.

Il condizionale è però d'obbligo, con lo stesso sindaco Raggi che da un lato esulta per l'accordo, mentre dall'altro frena gli entuasiasmi: ''Oggi con la sottoscrizione del contratto tra Lazio ambiente e Rida si è fatto un importante passo in avanti. Io però sono convinta che ci sia ancora molto da lavorare - ammette Raggi - perché comunque dobbiamo assicurare assolutamente Roma in tutta quella che è la gestione del quantitativo delle tonnellate che venivano lavorate all'impianto Salario che, come sapete, è andato a fuoco, c'è stato un incendio e quindi ci sarà ancora molto da lavorare''.