Rifiuti, la Tari resta invariata. La giunta Raggi evita l'aumento beffa

Niente "stangata" rifiuti in arrivo per i romani. Il consiglio comunale approva la delibera che lascia la Tari invariata: la giunta Raggi evita l'aumento beffa.

L'Aula Giulio Cesare ha approvato la propedeutica al bilancio sul piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti, che non prevede alcun salasso. La delibera è stata decisa dalla giunta, sulla base del fabbisogno di Ama, prima del rogo del Tmb Salario e degli annunci del Campidoglio della sua chiusura definitiva. L'aumento della Tari era stato infatti ventilato dallo stesso sindaco Virginia Raggi come effetto della scomparsa improvvisa dell'impianto, quindi della necessità di trovare soluzioni alternative con inevitabili costi maggiori.

Sempre sulla Tari, la tariffa rifiuti, è stato approvato un odg presentato dal Movimento 5 Stelle che stabilisce "agevolazioni per le scuole di ogni ordine e grado, nonché per gli asili nido privati e convenzionati con Roma Capitale, per le scuole private o paritarie inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio istituti religiosi".