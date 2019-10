Rifiuti, Le Iene costringono la Raggi a denunciare la Multiservizi in Procura

Il giorno dopo il servizio della trasmissione Le Iene è nuova bufera sui rifiuti di Roma. Scoperta la truffa dei lavoratori di Roma Multiservizi, i "furbetti della raccolta rifiuti": fingevano di raccogliere l'immondizia per guadagnare di più.

Ecco cosa ha denunciato la iena Filippo Roma: “Dopo aver ascoltato la denuncia di un operatore della Roma Multiservizi, una delle ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti a Roma, Filippo Roma ha seguito alcuni camioncini che la notte girano le strade della Capitale per raccogliere la spazzatura. Peccato che i negozi siano chiusi e di sacchi raccolti non c’è nemmeno l’ombra! Però gli operatori beggiano fuori dai locali come se avessero ritirato i rifiuti. Che qualcuno stia facendo il furbetto con i soldi dei cittadini?”.

E così al mattino il sindaco Raggi è stata costretta a dare mandato agli uffici di Roma Capitale “di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica in relazione ad una presunta truffa verificatasi nella raccolta dei rifiuti delle cosiddette 'utenze non domestiche' come bar, ristoranti ed attività commerciali”.

La relazione del Nucleo Ambiente Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta monitorando la situazione, ha redatto questo verbale: “Si sottolinea che in data 25 settembre 2019, il giorno dopo la segnalazione da parte della stessa trasmissione televisiva Le Iene, gli uffici di Roma Capitale hanno contattato più volte la segreteria della trasmissione e richiesto formalmente i video in questione in modo da poter procedere con i dovuti accertamenti del caso. Soltanto ieri è stato possibile prendere visione del materiale video e così avviare le procedure evidenziate. È stato dato mandato, inoltre, affinché l’azienda Ama avvii una indagine interna per verificare eventuali responsabilità interne e delle società esterne che hanno in gestione il servizio”.

Sul fronte dell'emergenza, anche oggi nuova riunione convocata presso il ministero dell'Ambiente per fare il punto della situazione sulle difficoltà del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, dopo la crisi di luglio scorso e l'ordinanza regionale. Al tavolo sono attesi i tecnici del dicastero, l'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, il titolare del Bilancio capitolino Gianni Lemmetti.