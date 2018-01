Rifiuti, M5S contro il Pd: “Immondizia in Emilia? Non ci arriverà”

I rifiuti romani potrebbero non arrivare mai in Emilia Romagna. Dal blog di Beppe Grillo il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, Vittorio Ferraresi, mette i puntini sulle “i” e denuncia le inesattezze riportate dalla stampa.

“E se il pubblico si accorgesse che non si tratta di un salvataggio ma di uno spot natalizio di un partito allo sbando in cerca di un posto nella storia? Gli improvvisati registi troppo compiaciuti per l'anteprima teatrale apparentemente ben riuscita si sono dimenticati di scrivere il finale della commedia con il rischio che gli italiani se ne possano accorgere... In Emilia-Romagna i rifiuti potrebbero addirittura non arrivare, visto che l’ipotesi più plausibile è che siano trattati in impianti più vicini, più economici e meno impattanti. Stiamo seguendo l'evolversi della situazione, ma due cose devono essere chiare: 1) la si deve smettere di raccontare bugie ai cittadini; 2) l'Emilia ha già dato", scrive Ferraresi.

Secondo il portavoce M5S, l'accordo tra Nicola Zingaretti e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini è destinato a naufragare a causa dei costi che la procedura salva-Roma comporterebbe. Se da un lato lo smaltimento dei rifiuti è un' “occasione ghiotta” come la definisce Ferraresi, dall'altra i costi per far arrivare la “monnezza” romana a Parma e Modena sono troppo alti.

“La Regione Lazio governata da Zingaretti (a guida PD) ad oggi non ha un piano rifiuti aggiornato (ebbene sì, la gestione dei rifiuti è di competenza delle Regioni) così appena la Toscana (a guida PD) a causa di una grave inchiesta ha dovuto sospendere gli accordi sullo smaltimento con il Lazio tutta la Regione è andata in tilt”, puntualizza Ferraresi che sottolinea più volte come il sindaco di Roma Virginia Raggi sia stata più volte incolpata della mala-gestione del settore rifiuti quando le responsabilità sono da ricercarsi in regione Lazio.