Rifiuti, M5S dice no alla discarica. Ma la Regione Lazio vuole Pian dell'Olmo

Emergenza rifiuti, nuova guerra tra Movimento 5 Stelle e Regione Lazio. Al centro dello scontro c'è la questione discarica a Pian dell'Olmo, Municipio XV. La Raggi dice no, Zingaretti dice si e apre la conferenza dei servizi. È nuovo scontro.

Non c'è pace per i rifiuti di Roma. Nonostante le strade continuino ad essere invase da immondizia, l'M5S, sia tramite il Gruppo di Roma Capitale che tramite il sindaco Raggi, prosegue la campagna “no discarica”: l'idea di costruire una discarica a Pian dell'Olmo, estremo nord del Municipio XV al confine con il comune di Riano, è stata bocciata.

“Non vogliamo la discarica a Pian dell'Olmo, nella zona nord di Roma, e non vogliamo nuove discariche nel nostro territorio – dice il sindaco Raggi in un video postato sulla sua pagina Facebook -. Un territorio che è stato devastato per decenni dalla presenza della più grande discarica d’Europa, quella di Malagrotta, e che non può permettersi altri impianti di questo tipo. Sono al fianco dei cittadini e di tutti i sindaci dell'area che si oppongono a questa ipotesi. #NoPianDellOlmo #NoNuoveDiscariche”. La Raggi infatti punta alla creazione di centri di trasbordo dei rifiuti, come quello che dovrebbe sorgere a Saxa Rubra (sempre Municipio XV) in un parcheggio tra il fiume Tevere, il centro Rai “Biagio Ages” e la stazione di scambio dei bus Atac e Cotral.

Chi è invece favorevole alla costruzione della discarica a Pian dell'Olmo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Martedì 25 giugno infatti è stata convocata in Regione Lazio per le ore 12:00 la X Commissione - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti che avrà come tema “Rifiuti nel XV Municipio di Roma”. Gli invitati alla commissione sono: Virginia Raggi; Marcello Visca, direttore Dipartimento Tutela ambiente di Roma Capitale; Massimo Bagatti, amministratore unico Ama S.p.A.; Stefano Bianchi, responsabile servizio Gestione Operativa Ama S.p.A.; Cesare Feliciotti, Ama S.p.A.; Stefano Simonelli, presidente XV Municipio Roma; Pasquale Annunziata, assessore all'Ambiente, decoro urbano e dissesto idrogeologico del XV Municipio Roma; il sindaco di Riano; il sindaco di Sacrofano; il sindaco di Formello; il sindaco di Monterotondo; il sindaco di Castelnuovo di Porto; l'Arpa Lazio; consorzio di Tevere e Agro Romano; associazione Riano nel Cuore e l'associazione Valorizziamo Veio.

"Zingaretti contraddice se stesso e apre la conferenza dei servizi per trasformare Pian dell’Olmo in una nuova Malagrotta – scrive in una nota il Gruppo consiliare M5S di Roma Capitale -. Soltanto due anni fa, infatti, la Regione Lazio aveva rigettato la richiesta di VIA del proprietario del sito, il solito Manlio Cerroni. Adesso, nonostante innumerevoli motivazioni di natura tecnica e il parere contrario del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, inviato a gennaio 2019 e irritualmente non pubblicato dalla stessa Regione nonostante una nota di segnalazione inviata il 6 giugno, cambia idea e avvia l’istruttoria per trasformare un’area di 45.000 metri quadrati in un’enorme discarica capace di contenere 700.000 metri cubi di rifiuti. Lo fa, tra l’altro, contravvenendo alle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana, che non aveva inserito Pian dell’Olmo nell’elenco delle aree bianche e al di fuori della pianificazione regionale (assente). Zingaretti, dunque, si mostra ancora una volta scorretto e sleale, soprattutto nei confronti degli abitanti di Roma, Riano e degli altri comuni coinvolti. Dal canto nostro, continueremo a opporci in tutti i modi e in tutte le sedi per impedire questo scellerato e inaudito scempio ambientale ai danni dei cittadini”.

Tra la dichiarazione del sindaco Raggi e quella del Gruppo M5S romano c'è però un punto in cui sono discordi. Entrambi non vogliono la discarica a Pian dell'Olmo con la Raggi che addirittura annuncia che non si costruiranno più nuove discariche. Ma l'M5S nella nota puntualizza che il sito in questione nel Municipio XV non è tra quelle aree bianche selezionate dalla Città Metropolitana in cui poter costruire una discarica. Se erano state selezionate dal Comune di Roma delle aree “idonee” ad ospitare una discarica e ora la Raggi dice che non verrà costruita nessuna nuova discarica, vuol dire che il sindaco M5S, per l'ennesima volta, ha cambiato idea su come porre fine all'emergenza rifiuti a Roma.