Rifiuti, maxi incendio a Roma nord: brucia discarica sull'argine dell'Aniene

Bruciano ancora rifiuti in zona Salaria. Dopo l'incendio al Tmb del dicembre scorso, ad andare a fuoco è una discarica sull'argine dell'Aniene. Il fumo nero e cattivo odore invade Roma nord.

Serata nera per i cittadini di Roma nord a cause di un maxi incendio scoppiato verso le 20:30 di giovedì nei pressi di via Salaria. L'incendio, secondo quanto riferito dal presidente del III Municipio Giovanni Caudo in un post su Facebook, è scoppiato prossima all'argine dell'Aniene situata alle spalle della concessionaria di automobili "Rosati", sulla via Salaria. I Vigili del Fuoco e le squadre della Protezione Civile venerdì mattina bonificheranno la zona.

"Purtroppo tra i materiali che hanno preso fuoco, come la plastica da cui i cattivi odori che stanno avvolgendo il Nuovo Salario e molte altre zone del Municipio ma anche del quartiere Trieste, ci sono anche delle bombole del gas il cui scoppio non consente ai vigili di fuoco di agire in sicurezza e con celerità. Le fiamme e il fumo sono ancora alte e pertanto il cattivo odore persisterà ancora nelle prossime ore", ha spiegato Caudo nel post.