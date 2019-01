Rifiuti, “Raggi rimuova la Montanari”: l’ex grillina Grancio affonda l’M5S

"Raggi sostituisca l'assessore Montanari, basta scuse sui rifiuti". L'appello al sindaco arriva dall'ex consigliera grillina Cristina Grancio, che non fa sconti agli ex compagni di partito ed, anzi, affonda il colpo: "Cinquestelle inesperti e arroganti, quando vedono che una cosa non va invece di prenderne atto attaccano".

Dalla maggioranza pentastellata all'opposizione, dura e pura, contro gli ex compagni di partito in consiglio comunale. Grancio come un fiume in piena boccia la gestione dei rifiuti della giunta Raggi, sottolineando la fine di alibi e scusanti: "Il M5S non ha più scuse, sono passati due anni. Si è mosso sulla questione rifiuti come un elefante in mezzo ai cristalli - attacca Grancio - Ha fatto una serie di errori uno dietro che hanno smascherato il Movimento dopo l’incendio del Tmb Salario. Trovo assurdo che ci debba essere una regia di un ministro per far mettere a tavolino le varie parti. Il Comune ha la sue colpe come la Regione Lazio, c’è stato un immobilismo politico sul quale sta indagando anche la Procura".

"Noi consiglieri all’opposizione in Campidoglio un mese fa abbiamo chiesto un Consiglio straordinario sulla questione Ama e rifiuti per capire come si sarebbe affrontata la questione natalizia sul fronte rifiuti - ricorda ancora - Era stato fissato per il 10 gennaio ma pochi giorni fa ci hanno informato che non si sarebbe fatto niente perché la mancata disponibilità dell’assessore all’ambiente Montanari. Noi siamo rimasti allibiti, l’assessore non è disponibile? E che cosa deve fare di più importante l’Assessore in questo momento? Probabilmente non sapevano cosa dire e non avrebbero potuto dare nessuna risposta al Consiglio".

Esplusa lo scorso anno poiché "scettica" sul progetto del nuovo Stadio della Roma, rivisto e poi approvato, la consigliera ora del gruppo misto chiede al sindaco Raggi di sollevare l'assessore all'Ambiente Montanari dall'incarico: "I Cinquestelle sono inesperti e arroganti, perché quando vedono che una cosa non va invece di prenderne atto attaccano. Dovrebbe rimuovere la Montanari, se la sindaca avesse un minimo di coscienza, la prima cosa che dovrebbe fare è sollevare dall’incarico l’assessore - sottolina la Grancio - Invece di prendere atto e ammettere gli errori e prendere un altro assessore è meglio dire ‘E’ colpa della regione, è colpa del Ministero è colpa degli altri’. Intanto vedete quello che non riesce a fare l’assessore. Invece di cercare una persona più competente continuano imperterriti sulla loro strada".

"Ho creduto tanto nel Movimento perché ho creduto nella necessità di un cambiamento a Roma. Ho lottato, mi sono spesa, invece ho visto che questa amministrazione non è stata in grado di mettere in atto quello che aveva promesso, si è semplicemente adagiata sull’amministrazione precedente perché non sapeva fare altro - ricorda ancora la consigliera, commentando il suo passato nel partito - Ha bruciato tutta la parte degli attivisti che si era dedicata al M5S quando era all’opposizione. Roma oggi? È peggiorata perché c’era già una situazione deprimente e non si è lottato per attuare quello che era il programma del M5S. Non vedo luce, la capacità di cambiare rotta. Questo governo del cambiamento su Roma ha fallito".