Rifiuti, “Ripuliamo Roma”: convengo per un futuro diverso di Ama e della città

“Ripuliamo Roma”, il convengo in cui si affronterà il problema dei rifiuti della Capitale partendo dalla proposta del gruppo +Europa Radicali al consiglio regionale del Lazio e di Radicali Roma, si terrà sabato 23 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 16, presso lo spazio WeGil a Largo Ascianghi 5.

Il convegno sarà strutturato in due parti: la mattina, dopo l'apertura di Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma, e un'introduzione di Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al consiglio regionale del Lazio, Massimiliano Iervolino, membro di direzione di Radicali italiani, esporrà la sua relazione.

Dopo di lui interverranno rappresentanti delle istituzioni ed esperti del tema, tra loro: Walter Ganapini, del Comitato Scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente; Enzo Favoino, della Scuola Agraria del Parco di Monza – Zero Waste Europa; Massimiliano Valeriani, assessore ai rifiuti della Regione Lazio; Marco Cacciatore, presidente della Commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti presso il consiglio Regionale del Lazio; Estella Marino, ex assessora ai rifiuti del comune di Roma; Lorenzo Bagnacani, ex amministratore delegato di Ama; Andrea Salimbeni, ingegnere energetico, Firenze Radicale.

Dopo la pausa pranzo, avrà luogo una tavola rotonda cui parteciperanno: Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa; Christian Raimo, assessore alla cultura del III Municipio e rappresentante dell'osservatorio permanente no Tmb; Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente; Tatiana Campione, del comitato "Tutti per Roma Roma per tutti"; Guglielmo Calcerano, coordinatore dei Verdi Roma.