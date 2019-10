Rifiuti Roma, Acea entra nel business: 250 impianti per gestire l'organico

Emergenza rifiuti a Roma, Acea entra nel business della monezza. Lanciato il progetto per il compostaggio diffuso: la società costruirà mini-impianti per la gestione di rifiuti organici rivolto alle grandi utenze come centri commerciali, aeroporti e stazioni che hanno necessità di gestire grandi quantità di rifiuti.

A dare l'annuncio è stato l'amministratore delegato del gruppo, Stefano Donnarumma, in occasione del “Sustainability Day” tenutosi martedì mattina a Roma a La Lanterna. Il mini-impianto, chiamato SmartComp, sarà realizzato con il contributo di Enea e Università della Tuscia e sarà dotato di una tecnologia sensoristica che consentirà di trattare rifiuti organici a kilometro zero.

Acea punta ad installare 250 SmartComp entro il 2022 per realizzare in maniera diffusa un sistema della capacità di 25mila tonnellate l'anno con un risparmio stimato del 30% circa sui costi di gestione della filiera nazionale. Il servizio è rivolto alle grandi utenze (centri commerciali, mense, aeroporti e stazioni) che hanno necessità di gestire grandi quantità di rifiuti organici e trasforma direttamente in loco i rifiuti umidi in compost tramite un processo aerobico che in 90 giorni produce fertilizzante pronto all'uso.

“Questo progetto si inquadra nelle linee guida del Piano Industriale 2019-2022 del Gruppo che prevede investimenti in Sostenibilità per un totale di 1,7 mld, con un incremento di 400 milioni rispetto al Piano precedente – ha sottolineato Donnarumma –. Con l’obiettivo di installare 250 SmartComp entro il 2022 si potrà realizzare in maniera diffusa un sistema dalla capacità di 25.000 tonnellate l’anno - pari a quella di un impianto localizzato che gestisce rifiuti organici prodotti da una città di 250.000 abitanti - e produrre minori costi di filiera, a livello nazionale, di circa il 30%”.