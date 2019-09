Rifiuti Roma, l'ex M5S Grancio: “Raggi prepara l'ingresso di privati in Ama”

Emergenza rifiuti, la consigliera capitolina ex M5S Cristina Grancio si scaglia contro la Raggi e la sua Giunta: “Il sindaco e l'assessore al Bilancio Lemmetti preparano l'ingresso di privati in Ama”.

“È giunta l’ora che il sindaco Raggi e l’Assessore al Bilancio Lemmetti rendano esplicita la loro strategia sul futuro dell’Ama, una strategia ormai evidente nei fatti. Bocciare a ripetizione i bilanci dell’Azienda e prepararsi a licenziare il sesto consiglio di amministrazione in tre anni, significa aprire un’autostrada verso il fallimento o verso l’ingresso nel capitale di Ama di un socio privato, invocato come salvatore, e destinato ad incamerare le attività profit in materia di trattamento dei rifiuti”. Così Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, che sottoscrive la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio straordinario dedicato ai rifiuti, già avanzata dalle altre opposizioni.

“Il giudizio dei cittadini romani sul servizio di raccolta dei rifiuti – prosegue la consigliera – reso noto oggi con le risultanze dell’indagine dell’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali, ha toccato il fondo, mentre il rischio di conseguenze sanitarie è sempre più incombente. Continuare questa agonia non è più possibile e l’Assemblea capitolina dovrà scegliere un indirizzo chiaro. Il coordinamento di associazioni e comitati locali, presenti in tutti i Municipi, che ha raccolto le firme e depositato la proposta di delibera di iniziativa popolare sui rifiuti, indica la strada per una profonda ristrutturazione di Ama che ne mantiene la proprietà pubblica, e per un sistema di smaltimento dotato di impianti e finalmente efficiente. E’ ora di discutere apertamente questa e le altre strategie in campo, lo stallo che la città vive ormai da tre anni prepara solo il baratro”.