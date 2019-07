Rifiuti Roma, Matteo Salvini attacca Zingaretti e Raggi: "Hanno dormito"

Rifiuti Roma, Salvini contro Raggi e Zingaretti: "Qualcuno in Regione e Comune ha dormito".

“Non siamo interessati alle polemiche ma vogliamo risolvere i problemi e tutelare la salute dei romani. Se nel Lazio, per smaltire i rifiuti della Capitale, ci sono solo tre impianti funzionanti (di cui due a scartamento ridotto) e due discariche quasi sature c’è qualcuno che, in Regione Lazio e in Campidoglio, ha dormito e non si è mosso per tempo".

Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini. "In tutta Europa e in buona parte d’Italia - ha aggiunto - i rifiuti sono una ricchezza e producono calore ed energia. Perché gli amministratori di Roma e della Regione Lazio non hanno seguito questo esempio negli anni passati? In questa situazione gli unici che rischiano di fare affari sono i criminali. Come ministero dell’Interno seguiamo la vicenda con grande attenzione”.