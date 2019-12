Rifiuti, sacchi di immondizia per Raggi e Zingaretti: la protesta di Cambiamo

Cambiamo contro Comune di Roma e Regione Lazio: sit-in del partito di Giovanni Toti in Campidoglio per protestare contro “la dissennata e inefficiente pianificazione rifiuti, messa in atto dal sindaco Virginia Raggi e dal governatore Nicola Zingaretti”.

“Slogan, striscioni e sacchi dell'immondizia alla mano dire no alle attuali e inefficaci politiche ambientali di Comune di Roma e Regione Lazio, che stanno conducendo la Capitale d'Italia all'emergenza - ha sottolineato il consigliere regionale del Lazio nonché uno dei fondatori nazionali di Cambiamo, Adriano Palozzi -. Da ormai tanti mesi va in scena uno scaricabile istituzionale tra Raggi e Zingaretti, che nascondono la polvere sotto il tappeto pur di non ammettere i propri fallimenti amministrativi. Dal toto discarica alla mancata impiantistica, dai cassonetti stracolmi agli animali in strada: tanti i nodi irrisolti e problematici che attangliano l'urbe eterna. E intanto i cittadini di Roma pagano la tassa sui rifiuti tra le più elevate di Italia e vivono un degrado senza precedenti sia in centro storico che in periferia. Questa manifestazione vuole lanciare un grido di allarme sulla attuale situazione ma anche proporre soluzione per affrontare e risolvere l'emergenza rifiuti capitolina. Raggi e Zingaretti dunque devono svegliarsi”.