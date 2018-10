Rifiuti, Salario al collasso: anche Legambiente alla manifestazione “No Tmb”

Emergenza rifiuti, Municipio III al collasso a causa dell'impianto di via Salaria. Contro inquinamento e miasmi scende in campo anche Legambiente, che aderisce alla manifestazione del 6 ottobre: "No Tmb".

Un evento lanciato dal mini-sindaco di Municipio Giovanni Caudo, che chiede a gran voce, ormai da mesi, una data certa per la chiusura dell'impianto ma soprattutto una soluzione immediata contro le emissione di odori tossici che fuoriescono dallo stesso. Al fianco del Municipio III ecco schierarsi quindi anche Legambiente, denunciando attraverso una nota il carico eccessivo di immondizia presente nell'impianto, usato ormai come discarica urbana, ed annunciando la propria presenza alla manifestazione del 6 ottobre, ore 15:30. "È la cartina tornasole per il ciclo dei rifiuti della capitale - accusa Roberto Scacchi - e allo stato attuale rappresenta la crisi delle politiche messe in campo, con proclami rimasti su carta e scarsi atti concreti di reale miglioramento, realtà purtroppo visibile anche dalla condizione in cui versa la città, ormai stracolma di cumuli di rifiuti in ogni angolo e a ogni cassonetto debordante. Mancano gli impianti per la gestione di ciascuna delle frazioni, non c'è miglioramento nella fase di riuso con ampliamento delle isole ecologiche e creazione di centri di riuso, manca la tariffa puntuale e soprattutto manca l’estensione del porta a porta domiciliare che sta facendo passi da formica in una metropoli dove andrebbe cambiato radicalmente e rapidamente il sistema"

"Le carenze politiche e amministrative sempre più evidenti, pesano come un macigno sulle persone che in tutta Roma sono alle prese coi rifiuti, e soprattutto sugli abitanti di un intero quartiere salario - prosegue Scacchi - asserragliati in casa senza neanche poter aprire le finestre per mesi interi, dalla puzza del TMB. Per tutti questi motivi, dopo aver realizzato oltre sessanta pulizie a Roma nel fine settimana scorso di Puliamo il Mondo, parteciperemo alla manifestazione convocata per sabato prossimo NO TMB SALARIO, con i nostri volontari e invitando tutti a partecipare IN NOME DEL POPOLO INQUINATO”.



Un appello, quello del numero uno di Legambiente Lazio, che ha trovato la riposta di Sinistra Italiana e Leu, anch'essi pronti a scendere in strada accanto ai residenti. "La chiusura dell'impianto è una priorità per Sinistra Italiana, che fin dall'ultima campagna elettorale ne ha fatto l'elemento centrale del proprio programma. Il Tmb in questi anni è diventato un'enorme discarica che deve sopperire alle carenze organizzative e infrastrutturali della raccolta della spazzatura, rovinando la qualità della vita delle persone. Per questo come Sinistra Italiana-Leu aderiamo convintamente alla manifestazione di sabato prossimo"