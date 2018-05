Rifiuti, sciopero Ama domenica 13 maggio. Raccolta a rischio stop

Caos rifiuti a Roma, Ama scende in piazza per uno sciopero di una giornata intera. Domenica 13 maggio raccolta rifiuti a rischio stop per la protesta del sindacato Cobas.

Il Comune, in piena emergenza decoro, si trova faccia a faccia con il malcontento dei lavoratori Ama, che minacciano la protesta. Sul "piatto" il malcontento per la giornata di domenica lavorativa, che, secondo i sindacati, "non rispetta criteri di efficentamento del servizio, ma ho solo una funzione di immagine". "Dall'introduzione dell’obbligo del lavoro domenicale - scrive Cobas Lavoro privato in un comunicato - il servizio nella città non è certo migliorato: lo stato di degrado in cui versa la città, e che peggiora giorno dopo giorno, è da ascrivere alle politiche scellerate che in questi anni le varie amministrazioni comunali, provinciali e regionali hanno portato avanti con subalternità ai privati e con una totale mancanza di investimenti negli impianti e mezzi. I lavoratori e le lavoratrici di Ama che ogni giorno prestano la loro opera in condizioni difficili, vedi i luoghi insalubri degli impianti, vedi la mancanza di mezzi oppure i cassonetti fatiscenti, sono stanchi di pagare per colpe la disorganizzazione del lavoro e rivendicano il diritto a condizioni lavorative decenti, e a godere della domenica come giorno di riposo come tanti altri lavoratori".

Cobas rende anche noto che domenica: "Le lavoratrici e i lavoratori di Ama incontreranno i cittadini, i comitatidi quartiere e le associazioni in Piazza SS. Apostoli dalle ore 10 alle 13".