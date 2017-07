Rifiuti tossici scaricati in maxi discarica abusiva. Arrestate 22 persone

Latina, rifiuti tossici gettati in una maxi discarica abusiva. Indagati numerosi imprenditori di Roma e provincia.

A partire dal 2016 una cava pozzolana, dismessa da anni, era stata trasformata in un'enorme discarica abusivi. Smascherato attraverso videosorveglianza e intercettazioni l'intenso via vai di veicoli pesanti, che, anche in orario notturno, trasportavano illegalmente rifiuti poi immediatamente interrati con pale meccaniche. Le indagini hanno così permesso di sgominare una complessa organizzazione criminale, al vertice della quale vi erano un 53enne romano e il figlio 22enne. Indagati numerosi imprenditori delle province di Roma e Latina, molti dei quali operanti nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti.

Una maxi operazione che ha condotto al sequestro di società, quote societarie, fabbricati ad uso civile ed industriale e terreni per svariati milioni di euro.