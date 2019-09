Rimpasto giunta Raggi, esplosione a 5 stelle: l'ira della base del Movimento

“Movimento 5 Stelle un partito truffa”. Lancia bordate una dietro l'altra, come bombe a mano, contro Raggi ed il partito di cui fa parte Francesca Benevento, consigliera dissidente al Municipio XII.

“E poi – scrive in un post avvelenato sul Facebook – in una riunione in Campidoglio mi disse (Raggi, ndr) che io ero quella che voleva infrangere il codice etico, perché mi ero permessa di candidarmi al colloquio per assessora!Le servirebbe un esame di coscienza prima di aprire bocca: prima la cordata (vietata dal codice etico) con Frongia per far fuori De Vito, poi l’arresto di Marra suo braccio destro, poi l’amante Romeo che gli intesta le assicurazioni, poi viene commissariata ed al suo posto comanda Lanzalone (avvocato e braccio destro di Di Maio e colui che ha scritto lo statuto del blog delle stelle) a cui delega tutte le decisioni, anche questo arrestato per corruzione. Poi l’arresto di De Vito per corruzione che non viene mai sfiduciato dal suo incarico, si comprende bene che una sola persona non può fare tutto ed il responsabile della giunta è il sindaco, ma viene fatto fuori dal partito solo De Vito per mano del nuovo capo politico del partito truffa. Gli altri tutti puliti, ma il più pulito ha la rogna”.

“Hanno visto nella politica l’ufficio di collocamento – conclude la Benevento –. La regola è 'tengo famiglia' e alle regole si deroga quando servono agli amici, le regole valgono solo per sabotare gli altri, quelli bravi e preparati”.