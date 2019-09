Rimpasto giunta Raggi, ex M5S Grancio: “Cambiati 19 assessori, film già visto”

“Stretti collaboratori personali, consiglieri capitolini più fidati e loro parenti: più che un rimpasto quello annunciato dal sindaco Raggi assume i contorni di un arroccamento che raffigura efficacemente il crescente isolamento di questa amministrazione. Un film del resto già visto con i recenti ingressi in Giunta degli assessori De Santis e Fiorini”.

E’ quanto dichiara Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed ex consigliere M5S, in merito al rimpasto del governo cittadino annunciato oggi dal sindaco Virginia Raggi.

“Interrotti bruscamente i legami con la società civile che avevano consentito l’eccezionale risultato alle elezioni amministrative di due anni e mezzo fa – continua Grancio –, non resta che rivolgersi alla ristretta cerchia che difende il fortino del Campidoglio, mentre le migliori professionalità che potrebbe esprimere la società civile restano fuori dalla porta, in netto contrasto con l’orientamento assunto in proposito durante la campagna elettorale. Dopo 19 cambi di assessore, un record assoluto, il sindaco rischia ora di esaurire persino le residue scorte delle proprie guardie svizzere ed è un pessimo segnale per una città che soffre”.