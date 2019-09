Rimpasto giunta Raggi, per Fdi è fallimento: “M5S conferma i disastri fatti”

“Apprendiamo la notizia del cambio di alcuni assessori nella Giunta 5 Stelle, sostituzioni che peraltro confermano non solo i disastri fatti in questi anni ma soprattutto la mancanza di una visione sulla città da parte della sindaca grillina”.

Così in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. “Altro che rimpasto e ‘fase 2’ come ha dichiarato la Raggi – continua De Priamo –, in Campidoglio siamo praticamente al gioco delle tre carte, dove la Meleo, protagonista per essere assessore all’immobilità, andrà ai Lavori pubblici sostituendo l’ex assessore Gatta di cui i romani attendono ancora il famigerato ‘Piano Marshall’ contro le buche. Nel frattempo manca ancora l’assessore all’Ambiente…”.