Rione Monti, nel 2019 via ai lavori: diventerà a misura di pedoni e biciclette

Un’isola ambientale al centro di Roma, a mobilità dolce con nuove zone pedonali, velocità ridotta e una disciplina di traffico a misura di pedoni e biciclette. Lo diventerà il rione Monti una volta completati i primi lavori di riqualificazione e pedonalizzazione dell’area per i quali è stata bandita la gara.

Un progetto di restyling in cui saranno investiti oltre 700 mila euro. Il piano approvato dalla giunta capitolina vedrà l’avvio dei cantieri nel 2019.

Il sindaco Virginia Raggi tramite un post su facebook: “Parliamo di una piccola rivoluzione, un restyling completo della zona con un ampliamento e ripavimentazione di marciapiedi e strade. Il quartiere cambierà aspetto e sarà finalmente libero da auto e smog. Il primo lotto dei lavori, per il quale è stata già bandita la gara, prevede la pedonalizzazione di via Madonna dei Monti, una parziale chiusura al traffico di via Urbana e il rifacimento e ampliamento dei marciapiedi di via dei Serpenti, tra via Panisperna e via Baccina".

"Per controllare gli accessi e i transiti - conclude la sindaca - saranno installati anche tre varchi elettronici per la Ztl Monti, su via Cimarra, Salita del Grillo e via Panisperna. Ricordo che pedonalizzare vuol dire restituire spazi ai cittadini. È la nostra idea di mobilità dolce e sostenibile: un nuovo modo di vivere il centro della città in aree dal grande valore storico e culturale come il rione Monti, a pochi passi dal Colosseo e da Santa Maria Maggiore".