Rissa e coltellate in zona San Pietro: un ferito. La paura dei passanti

Rissa finisce in coltellata in via della Conciliazione, zona San Pietro. I passanti spaventati lanciano l'allarme, ferito un uomo.

Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo numerose telefonate da parte di alcuni cittadini, allertati dal rumore. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato due uomini che stavano scappando, mentre un terzo era ferito, per terra. Uno dei malviventi, bloccato, ha continuato ad inveire e minacciare la vittima: “Io sono un bandito e non me ne frega...infame t'ammazzo...”. Immediato lo scudo intorno all'uomo ferito, mentre un'altra pattuglia ha controllato i due aggressori. Il duo ha così iniziato a minacciare anche gli agenti, affermando di appartenere alla banda della Marranella.

Il primo aggressore, C.R., romano di 40 anni, aveva addosso due coltelli a serramanico, uno ancora sporco di sangue. La vittima ha raccontato di essere stato accoltellato poco prima, per futili motivi, proprio da C.F., palesemente ubriaco, che si trovava in compagnia di un altro individuo, un 52enne di Bari. L'aggressore è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. L'amico, che lo ha spalleggiato durante l'accoltellamento e nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine, è stato invece denunciato per favoreggiamento. Entrambi risponderanno anche di minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.