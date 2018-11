Rissa sulla Roma-Lido, botte e insulti contro un indiano. Ferita una donna

Rissa choc sulla Roma-Lido, aggredito con calci e pugni un immigrato indiano metre si trovava a bordo di un convoglio. Ferita anche una donna, intervenuta in soccorso della vittima.

Ha fatto il giro del web in poche ore l'aggressione di due uomini, testa rasata, look naziskin, parlata dell'est Europa, che al termine di una lite verbale hanno circondato e picchiato un uomo di origine indiana. Il filmato, pubblicato dalla pagina "Riprendiamoci Roma", mostra le ultime schermaglie tra i contendenti, poi, in un istante, la violenza fisica. La vittima viene colpita una raffica di cazzotti, portata fuori dal vagone e poi nuovamente lanciato all'interno.

Repentino l'intervento di molti passeggeri, che hanno tentato di separare i tre contendenti. A farne le spese una donna, colpita probabilmente da un pugno ed immortalate nel video mentre sanguina dalla testa.

Né la donna né l’aggredito avrebbero però, al momento, denunciato quanto successo nella serata di mercoledì. Un episodio condannato dall'assessore capitolino alla Mobilità, Linda Meleo, chesu Twitter parla di "una violenza inaccettabile e da condannare fermamente, ciò che e' accaduto sulla Roma-Lido lascia senza parole. Auspichiamo che il responsabile possa essere individuato quanto prima dalle autorita' competenti".