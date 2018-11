Rissa tra automobilisti in via della Lite: due arrestati. Uno era ricercato

Nata come rissa sulla "viabilità", due romeni aggrediscono un automobilista e i carabinieri giunti sul posto, poi finiscono in manette.

"Nomen omen", il destino è contenuto nel nome. La locuzione latina si sposa alla perfezione con l'episodio, accaduto, per l'appunto, in via della Lite. Una volta bloccati i due uomini, due 36enni senza fissa dimora, è emerso come uno dei due avesse fornito false generalità, poiché ricercato dal 2012.

Infatti, grazie alle impronte digitali e risalendo alla sua vera identità, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione dagli arresti domiciliari, emessa dalla Corte d'Appello di Roma.