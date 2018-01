Rissa tra clochard a bordo di un tram: romeno preso a bottigliate per 10 euro

Botte, insulti ed una bottigliata in testa per un debito di 10 euro. Attimi di paura in via Napoleone III per una rissa tra clochard.

Si è trasformato in un regolamento di conti l'incontro casuale dei due senzatetto, entrambi a bordo del tram 14. Gli animi si sono infiammati quando uno dei due, un albanese di 41 anni, ha rivendicato il presunto credito di 10 euro nei confronti dell'altro, un cittadino romeno. Alla resistenza dell'uomo nel consegnare i soldi, l'aggressore ha infatti reagito con una violenta bottigliata in pieno volto. Aperte le porte del tram, l'aggressore ha tentato la fuga subito inseguito dalla vittima. Una scena che non poteva passare inosservata ad alcuni poliziotti presenti, che sono intervenuti fermando entrambi. Dalle verifiche successive, l’albanese è risultato essere già sottoposto all’obbligo di presenza alla Polizia Giudiziaria; perquisito è stato poi trovato in possesso di un coltello. La vittima ha così spiegato agli agenti la violenza subita al suo rifiuto, i colpi di bottiglia sulla guancia e il pugno sul volto.

Identificato per H.A., il senzatetto albanese è stato quindi arrestato per tentata estorsione, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere.