Ritmi africani, reggae e funky: all'ex Dogana l'estate in musica di Roma

Dai ritmi africani al reggae, passando per elettronica funky. All'ex Dogana l'estate in musica di Roma.

Dal 27 luglio al 1 agosto esplode l'estate in musica di Fuori Le Mura, lo spazio di Le Mura Music Bar @ Viteculture Festival. Cinque grandi show in programma, con altrettanti protagonisti. Sul palco:Astarbene e Inna Cantina Sound il 27 luglio, Il Branco 28 luglio, Technoir il 29 luglio, Africubania il 1 agosto. Ad accompagnare la fresca proposta musicale una vasta proposta enologica, con vini da degustazione, cocktail e birre artigianali.

FAstarbene. È un format radiofonico dedicato al Reggae e alle sue derivazioni, nato dall'idea di rompere le barriere tra il pubblico e l'artista e da un collettivo di giovani “impennati" che non sanno stare fermi, zitti e con le mani in mano



Inna cantina sound. Gli Inna Cantina Sound nascono nel 2010 a Roma. Fanno reggae e raggamuffin con un sapore del tutto particolare: drum and bass, soul, funky, hip hop sono alcuni dei generi che influenzano la loro musica. Il 2 Giugno 2017 è uscito il loro terzo disco, un EP, “Mango Papaya e uno dei singoli contenuti nell’album, Mare³, è stato pubblicato con Vevo.



Il branco. "Non fate caso al sorriso" è un disco che, nella continua ricerca del sostanziale in tutto, osanna la verità. È un invito, è condivisione ma è anche un'ammonizione intellettuale, "Non fate caso al sorriso" è mettere in primo piano i calci per raccontare l'amore, è strillare le paure per santificare la verità. Sia concettualmente che nei suoni, nelle atmosfere, nelle parole e nella ritmica il disco rappresenta questo flusso di coscienza raccontando di gloria, sogni infranti, paure, psicosi, semplicità, bellezza, dio, amore, vergogna, sviscerando tutto di tutto, alla ricerca del sostanziale, quindi del nucleo metafisico della verità.



Technoir. I Technoir, dopo i grandi consensi ottenuti al MiAmi 2017, l'attenzione di Afropunk e di WorldwideFM, saranno in tour durante l'estate per presentare il loro disco uscito ad aprile per l'etichetta Cane Nero Dischi. Uno show carico di soul, groove e atmosfere elettroniche che rimandano agli ambienti californiani di Flying Lotus e della sua Brainfeeder e al NeoSoul di artisti di culto per la scena contemporanea come Erykah Badu e Hiatus Kayote.



Afrocubanìa. Gruppo di studio afrocubano di e con Giovanni Imparato.La "Afrocubanìa" è una sintesi universalizzata di sapienza musicale africana mischiata ad una forte influenza latino/ispanica.