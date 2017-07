Rivoluzione Acea, le case dell'acqua volute da Alemanno diventano a pagamento

Le case dell'acqua volute da Marino e Alemanno si avviano a diventare a pagamento. A deciderlo il gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle che ha presentato una mozione per far pagare ai cittadini la distribuzione di acqua pubblica.

In un clima di emergenza siccità in cui la giunta ha scelto di chiudere a scacchiera decine di nasoni – le storiche fontanelle d'acqua potabile di Roma – ora si pensa pure di far pagare la distribuzione delle case dell'acqua. Al momento ne esistono 56 sulle 100 che le giunte precedenti avevano pensato di aprire nella Capitale e altre 19 sono di prossima installazione. Acea stima che dal 2014 – anno di inaugurazione – ad oggi abbiano erogato 22 milioni 443mila litri d'acqua. Ora in Campidoglio si discute per “concordare con Acea l'erogazione di acqua refrigerata dalle Case dell'Acqua con pagamento immediato”.