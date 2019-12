Rivoluzione Roma, luoghi abbandonati riprendono vita: il progetto del futuro

di Giulio Pelonzi *

Roma Capitale è una delle oltre 90 città del mondo che hanno aderito al progetto “Reinventing Cities” un bando internazionale indetto dal network C40 Cities Climate Leadership Group, che invita a ripensare il tessuto urbano e a rigenerare siti e luoghi abbandonati nelle proprie città.

Un progetto di innovazione al passo dei continui cambiamenti delle società attuali con l’ambizione di infondere qualità nelle grandi e piccole azioni che danno forma alle città contemporanee.

Recuperare e trasformare Roma in una città moderna e accogliente, con l’obiettivo di innalzare gli standard di qualità di tutte le realtà locali. Nostra intenzione è votare sì all’approvazione della proposta di delibera sul Piano di riutilizzo del patrimonio immobiliare comunale, in discussione oggi in Assemblea Capitolina, presupposto necessario a che Roma possa partecipare al bando internazionale.

Crediamo sia fondamentale la concezione di progetti urbanistici nuovi, che inventano e scuotono un panorama urbano condizionato sì dai piani regolatori comunali, ma capace di proporre un programma urbanistico innovativo da realizzare attraverso il dialogo e la collaborazione tra amministrazione pubblica e iniziativa privata che libera risorse e rilancia il dibattito su cosa c’è da fare per migliorare la qualità di vita nelle città.

Reinventare Roma, forte della sua storia e dell’importanza che riveste in tutto il mondo, una capitale moderna, dinamica, competitiva che propone immagini e linguaggi nuovi in cui i cittadini possano riconoscersi e aiutare le società locali a darsi un progetto su cui investire per il futuro.

* Giulio Pelonzi, capogruppo Pd Consiglio Comunale Roma