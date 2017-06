Rivoluzione Tim: fibra ottica a 200 megabit in 53 comuni del Lazio

TIM è a Sanremo con gli spot nei quali sono protagonisti la voce di Mina e il ballerino Just Some Motion.

Internet rapidissimo e banda ultralarga, in 53 comuni del Lazio arriva la fibra ottica a 200 Megabite della Tim.

Nuovi collegamenti fibra da casa e dall'ufficio, con fino a 200 Megabit al secondo in download e 20 Megabit in upload. E' la banda ultralarga del Lazio di Tim, che lancia la fibra a 200 megabit in 53 comuni del Lazio. Grande investimenti e upgrade tecnologico per la fibra ottica Tim, realizzata in tecnologia FTTCab (fiber to the cabinet), ancora più performante. Viene infatti raddoppiata la velocità massima dei collegamenti resi disponibili a cittadini e imprese, che passa da 100 a 200 megabit in download e 20 in upload. I clienti Tim potranno così disporre di una velocità di connessione che consentirà di migliorare ulteriormente l’esperienza di navigazione in rete e accedere più velocemente ad applicazioni e servizi, come ad esempio lo streaming di video in HD, praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e disporre di contenuti multimediali anche contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV, oltre che caricare in tempi molto più rapidi foto, video e file di grandi dimensioni.

L’operazione di upgrade tecnologico potrà essere richiesta in maniera gratuita da tutti i clienti che hanno già attiva un’offerta fibra fino a 100 Megabit, e che sono attestati sugli armadi stradali già predisposti con la nuova tecnologia e-vdsl. Al cliente verrà inviato un nuovo modem di ultima generazione, che supporta la nuova velocità trasmissiva.