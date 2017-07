Rivoluzione Tim, la rete mobile raggiunge 1 Giga. E' record mondiale

Rivoluzione Tim, la rete mobile raggiunge per la prima volta la velocità di 1 Giga al secondo.

L'azienda brucia tutti sulla velocità e presentano in anteprima mondiale la sua ultima conquista, raggiungendo fino a 1 Giga su rete mobile live 4.5G con la tecnologia LAA. L'ennesimo ttraguardo che conferma la leadership dell’azienda per qualità e innovazione Prende inoltre il via Tim Home Platform, il “cuore tecnologico” della casa intelligente che unisce innovazione e alto design. Disponibile da settembre il modem evoluto Tim Hub che abilita alla smart home e Tim Box, il nuovo decoder per accedere a tutti i servizi di intrattenimento digitale.

Inaugurato a Milano il primo dei nuovi concept store TIM, all’interno aree dedicate alla smart home, all’entertainment, al gaming, all’office, con prodotti di eccellenza abilitati dall’infrastruttura di rete ultrabroadband di TIM.