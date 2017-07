Rock e filosofia, Igor Sibaldi svela i segreti dei classici della musica

Rock e filosofia, l'esperto Igor Silbaldi svela i segreti e la filosofia delle canzoni. Torna “Rocksofia”.

Dopo il successo della puntato dello scorso 28 giugno - incentrata sull’impegno sociale di Bruce Springsteen - Radio Rock apre i suoi studi al pubblico per un nuovo incontro sulla “Filosofia di certe canzoni” con Igor Sibaldi. L'emittente romana - in collaborazione con l’associazione Tlon - annuncia così per il 23 luglio un approfondimento filosofico sul rapporto con Rock e Filosofia. Il noto filosofo Igor Sibaldi avanzerà una infatti disamina delle canzoni capaci di cambiare noi stessi, che nel tempo hanno saputo raccontare la protesta e la voglia di bellezza o di felicità.

Appuntamento nella sede di Radio Rock 106.6, in zona Portonaccio. Il programma:

ore 20:30: degustazioni enogastronomiche curate da Magnolia Eventi;



ore 21:30: conferenza di Igor Sibaldi sulla “Filosofia di certe canzoni - Come alcuni capolavori di musica hanno interpretato il mondo”.

A seguire: musica dal vivo con la Banda dell’UKU, trio ukulele e voce .