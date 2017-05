Rock in Roma, Red Hot e Marilyn Manson: le star della musica a Capannelle

Diciotto super live tre le star della musica, arriva la nona edizione del Postepay Sound Rock in Roma. Appuntamento dal 23 giugno al 2 agosto all'Ippodromo delle Capannelle.

Damian Marley in apertura, e poi fra gli altri Red Hot Chili Peppers (già sold out), Lauryn Hill, The XX, Marilyn Manson, Kasabian , Phoenix, il concerto triplo The Offspring + Pennywise + Millencolin (in chiusura) e gli italiani. Samuel, J-Ax e Fedez, Daniele Silvestri, Afterhours e la grande festa musicale (dal pomeriggio a mezzanotte) con Mannarino insieme a Orchestraccia, Roge, Lavinia Mancusi e Batuqueiros di Roma. Sono questi i 18 live della nona edizione di Postepay Sound Rock in Roma, dal 23 giugno al 2 agosto all'Ippodromo delle Capannelle. ''Stiamo lavorando per collegare sempre meglio la location con il centro, attraverso i diversi canali di trasporto'' spiega Sergio Giuliani, cofondatore e codirettore artistico con Maxmiliano Bucci della rassegna. Per l'anno prossimo, quando si festeggeranno i 10 anni, ''abbiamo già in cantiere due grossi nomi, ma è presto per parlarne'' e ''vorremmo sperimentare un festival nel festival, con due - tre giorni che abbiano più concerti da pomeriggio a sera''.