Rock progressive mania, Roma suona musica prog: festival ad ingresso gratuito

Dal 25 al 29 settembre il Planet Live Club di Roma ospiterà la XXVII edizione del Progressivamente Free Festival, che da qualche anno ha deciso di far partecipare solo artisti italiani.

Quest'anno sarà la volta di Gianni Nocenzi, Arturo Stalteri, Reale Accademia di Musica, Semiramis, L’Uovo di Colombo, De Rossi & Bordini, Ellesmere, Laviàntica, Karmamoi, Sterbus. Giovedì 26, prima del concerto di Ellesmere e Laviàntica ci sarà la presentazione, ore 20:30 del monumentale libro Genesis – The Lamb, edito da Rizzoli per la collana Lizard.

Cinque giorni di rock progressivo solo con gruppi romani per dare maggiore spazio alle realtà del territorio, sospeso tra nomi leggendari e gruppi nuovi, rock sinfonico e jazz rock, avanguardia e omaggi a una storia importante.

Il Festival non ha volutamente sponsor e l’ingresso è gratuito: è un festival “libero” soprattutto per queste emozioni condivise, perché è la casa comune dove ascoltare musica senza dover per forza fare altro, di chi ancora la pone al centro della propria vita… non solo perché non si paga il biglietto. Questa XXVII edizione sarà dedicata a Demetrio Stratos, a 40 anni dalla scomparsa (1945-1979), ed a Giampiero Artegiani dei Semiramis (1955-2019).

Ogni gruppo avrà 60 minuti a disposizione e tutti i nomi sono scritti sul manifesto con il medesimo carattere, anche come grandezza, perché chi porta la propria arte sul palco ha diritto al medesimo rispetto: non importa quanto sia popolare uno rispetto all’altro, ancor di più se si partecipa in sintonia col nostro spirito “Free”.

Mercoledì 25

21:15 De Rossi & Bordini

Gianluca De Rossi: tastiere, voce – Carlo Bordini: batteria

22:30 L’Uovo di Colombo

Elio Volpini: chitarra, voce – Sabrina Scriva: basso – Lucrezio De Seta: batteria – Stefano Vicarelli: tastiere

Giovedì 26

20:30 Presentazione del libro Genesis – The Lamb (Rizzoli collana Lizard) con la presenza di Carlo Massarini, Marcello Cirese (uno dei più importanti collezionisti del mondo Genesis) e Simone Romani (direttore della collana Lizard)

21:15 Laviàntica

Luciano Stendardi: tastiere – Paolo Musolino: tastiere, chitarra acustica – Marco Palma: chitarra elettrica – Paolo Perilli: basso – Daniele Sorrenti: flauto, Minimoog – Roberto Rossi: batteria

22:30 Ellesmere

Roberto Vitelli: basso – Paolo Carnelli: tastiere – Fabio Bonuglia: tastiere – Giacomo Anselmi: chitarra – Daniele Pomo: batteria, percussioni, voce – Giorgio Pizzala: voce

Venerdì 27 Piano Night

21:15 Arturo Stalteri

pianoforte Bösendorfer Grand Piano 200

22:30 Gianni Nocenzi

pianoforte Bösendorfer Grand Piano 200

Sabato 28

21:15 Sterbus

Emanuele Sterbini: chitarra acustica, voce – Dominique D’Avanzo: voce, flauto traverso, clarinetto – Riccardo Piergiovanni – pianoforte, harpsichord – Carlo Schneider: sax alto

22:30 Semiramis

Vito Ardito: voce – Paolo Faenza: batteria – Ivo Mileto: basso – Daniele Sorrenti: tastiere – Emanuele Barco: chitarre – Rino Amato: tastiere

Domenica 29

21:15 Karmamoi

Daniele Giovannoni: batteria, tastiere – Alex Massari: chitarra – Alessandro Cefalì: basso – Sara Rinaldi: voce solista

22:30 Reale Accademia di Musica

Pericle Sponzilli: chitarra – Fabio Liberatori: tastiere – Erika Savastani: voce – Andy Bartolucci: batteria – Fabio Fraschini: basso