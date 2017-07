Rogo a Castel Fusano e Acque Rosse: bruciano le due pinete di Ostia

Nuovi incendi a Ostia dove nel pomeriggio di giovedì hanno preso fuoco la pineta delle Acque Rosse e, per l'ennesima volta, quella di Castel Fusano.

Tre elicotteri stanno lavorando insieme alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco per estinguere le fiamme. Il vento forte sul litorale complica le operazioni di spegnimento.

Luceverde Roma, il servizio realizzato da ACI in collaborazione con la Polizia della Capitale ha pubblicato un tweet in cui annuncia il blocco della viabilità nella zona di largo delle Marianne a causa degli incendi.