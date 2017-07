Rogo a Castel Fusano, scatta il secondo arresto:l'accusa è di tentato omicidio

Scattano le manette per un secondo uomo che potrebbe essere coinvolto con l'incendio alla pineta di Castel Fusano.

Lunedì era stato arrestato un idraulico di 22 anni originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ma residente ad Ostia. Il ragazzo era stato fermato dalle forze dell'ordine perché in possesso di alcuni fazzoletti di carta e due accendini. Ora il giovane è accusato di tentato omicidio, ma non sono terminate le indagini per scoprire se davvero è coinvolto nel rogo di Castel Fusano.

Intanto per il terzo giorno di fila rimane chiuso un tratto della via Colombo, mentre i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per estinguere tutti i focolai presenti. Come per la serata di lunedì, anche martedì i mezzi aerei si sono visti costretti a interrompere i lavori col calare del buio, mentre le squadre di terra hanno continuato a presidiare la zona. È stato ristabilito, invece, il servizio di autobus di linea nella tratta.