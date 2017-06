Rogo del camper a Centocelle, scarcerato l'unico accusato: “Mancanza di prove”

È tornato in libertà Serif Seferovic, il ventenne rom sospettato dell'omicidio delle tre sorelle morte nel rogo del proprio camper a Centocelle.

Il gip di Torino Alessandra Danieli aveva convalidato il fermo di polizia giovedì 1 giugno, ma ha deciso di non emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per “mancanza di gravi indizi di colpevolezza”.

Il ragazzo è stato scarcerato dopo l'interrogatorio avvenuto domenica mattina. Continuano le indagini per trovare i colpevoli della morte delle sorelle Halilovic di 5, 11 e 20 anni.