Rogo ex Hotel Costanza, rabbia tra gli inquilini: “Vogliamo essere tutelati”

Dormire in strada, al freddo, da tre giorni con un solo bagno di fortuna all'esterno. È quello che stanno vivendo gli oltre sessanta inquilini degli appartamenti all'interno dell'ex Hotel Costanza, zona Torrino, andati a fuoco durante la notte di Santo Stefano.

Il 26, intorno alle 20, un vasto incendio si è sviluppato dai locali sotterranei della struttura alimentato da mobili, divani e rifiuti. Difficili sono state le operazioni di spegnimento del rogo a causa di una fitta coltre di fumo che ha reso particolarmente complicato l'intervento dei vigili del fuoco. Domate le fiamme, al termine degli accertamenti 25 appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che 8 appartamenti sono completamente inagibili per danni strutturali mentre gli altri 17, a causa della rottura delle tubature dei servizi, non possono essere utilizzati se non per dormire con la possibilità di un bagno provvisorio all'esterno. Dopo un paio di ore da questa comunicazione, la Polizia Locale e il Comune di Roma hanno revocato la possibilità di accesso alle case non prendendosi così la responsabilità di eventuali conseguenze.

Tra le 40 famiglie coinvolte ci sono anche minori, anziani e una donna incinta al settimo mese. Solamente due persone, con gravi problemi di salute, sono state trasferite in strutture specializzate.

“Siamo disposti a recarci sotto il Dipartimento Politiche Abitative per reclamare i nostri diritti. Non siamo tutelati neanche come lo sono le bestie. Se ci spostiamo provvisoriamente in un'altra struttura, non vogliamo e dobbiamo perdere la nostra posizione nelle graduatorie per le case popolari”. Queste le parole di rabbia degli sfollati.

Dopo aver rifiutato l'emergenza freddo proposta dalla Croce Rossa, sono nel pomeriggio di sabato 29 la Polizia Locale ha effettuato un censimento delle persone per una immediata collocazione nelle case comunali disponibili sparse per Roma. Questo ha portato a dividere diversi nuclei familiari a causa della ristretta disponibilità in ogni casa. Per questo alcune persone hanno rifiutato il posto restando al freddo nell'ex hotel. Nel frattempo il Dipartimento Politiche Abitative avrà il compito di pressare il Comune per accelerare i lavori di ristrutturazione degli appartamenti danneggiati dal fuoco.

Le famiglie si augurano di tornare al più presto nelle loro case perché fortemente legate alla zona per lavoro e scuola per i minori.