Rogo in un deposito di camper: strade bloccate. Si procede alla bonifica

Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a un deposito di camper nella mattina di mercoledì.

Il tratto urbano dell'A24 tra via Togliatti e via Fiorentini è rimasto chiusa per qualche ora in attesa che gli agenti liberassero il manto stradale dai detriti dovuti alle esplosioni delle bombole di gas presenti sui camper stessi. Militari e polizia stanno provvedendo alla bonifica della zona e hanno riaperto le strade bloccate. Ancora si devono accertare le cause dell'incendio, che ha coinvolto almeno sei camper.