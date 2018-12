Rogo rifiuti Salario, Fontana gela Raggi: "Insultati da M5S, valuteremo aiuto"

Il sindaco di Roma Virginia Raggi fa un appello a tutte le istituzioni e alle altre Regioni per avere un supporto per gestire i rifiuti dopo l'incendio dell'impianto Tmb di Ama in via Salaria ma il governatore della Lombardia Fontana attacca: “È curioso, ci hanno detto per mesi che siamo degli inquinatori”.

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombarda, si è detto curioso della richiesta del sindaco di Roma e, a margine della Conferenza delle Regioni, ha risposto a chi gli chiedeva se la Lombardia sarebbe disponibile a rispondere alla richiesta di aiuto per accogliere i rifiuti della Capitale: “È curioso questo appello dopo che ci hanno detto per mesi che siamo degli inquinatori perché usiamo dei termovalorizzatori. Valuteremo".

“A questo punto bisogna chiarire – aggiunge Fontana – perché se i termovalorizzatori inquinano, e quindi la risposta sarebbe ‘no’, non possiamo contribuire ad inquinare ulteriormente l’aria della mia regione. Se invece si riconosce che i termovalorizzatori non inquinano in maniera preoccupante allora il discorso si potrà rifare”.

Fontana ha spiegato che “la Lombardia è sempre molto solidale con le altre regioni, ma a volte quando si chiede solidarietà da parte delle altre regioni, magari uno si aspetterebbe una risposta più positiva”.