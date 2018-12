Rogo Tmb Salario, la Regione accusa: "Problema rifiuti è solamente a Roma"

Rogo Tmb Salario, l'assesore della Regione Lazio per le Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero Massimiliano Valeriani: “ Il problema dei rifiuti è a Roma. Nel Lazio la situazione è perfetta, non c'è alcun elemento di criticità al di fuori della capitale”.

Intervistato da InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, l'assessore ha aggiunto: ”Pensare di risolvere il problema senza che ci sia da parte del Campidoglio una scelta coraggiosa sugli impianti francamente mi sembra impossibile. Il Campidoglio dovrebbe porsi il problema di come sostituire l'impianto di via Salaria perché come temo non sarà un impianto funzionante. Da quello che si è capito ieri potrebbero esserci state delle lesioni consistenti. Quindi di fatto l'impianto non c'è più. Non esiste città al mondo che non abbia una piccola discarica di servizio per gestire una fase di transizione di questo tipo. La raccolta differenziata a Roma non decolla. Esorto il Comune ad essere più coraggioso. I cittadini adesso capiscono che è necessario un passo in avanti. Sicuramente non bisogna fare Malagrotta".

"Questo impianto - ha sottolineato l'assessore - aveva mille criticità ed era diventato un problema. I cittadini non lo volevano e anche io avevo espresso pubblicamente diverse preoccupazioni. Era un impianto incompatibile con il tessuto urbano circostante. È evidente però che l'incidente su cui stanno indagando gli inquirenti chiude in modo traumatico quella struttura e questo è un problema oggettivo per la città perché nell'impianto venivano trattate 800 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati. Per l'equilibrio già fragile del sistema dei rifiuti di Roma è veramente un colpo importante".