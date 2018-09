Rom rubano un'auto e investono una donna a Frascati. Salvini: "Criminali"

Due nomadi minorenni rubano un’auto e nella fuga investono una donna. Salvini: “Criminali incalliti”.

“Due rom di 16 e 14 anni rubano una macchina a Frascati (Roma), scappano dalla polizia, investono una donna e poi si scontrano con la Volante - ha dichiarato il ministro dell’Interno - Minorenni che si comportano da criminali incalliti, ma per qualcuno voler chiudere i campi rom e interessarsi ai ragazzini che ci vivono (vanno a scuola? Con chi abitano? In quali condizioni?) 'è discriminazione'. Un abbraccio alla signora e un grazie alla Polizia di Stato”.

“Pazzesco - continua Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook - Qualcuno sostiene che non dovrei dirlo, invece io lo dico: i due delinquenti, minorenni, vengono da un campo ROM, luogo di illegalità e degrado che alleva criminali e che nell’Italia che ho in mente non dovrebbe esistere”