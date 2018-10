Roma, accende sigaretta sul bus: un passeggero lo sgrida, lui lo accoltella

Atac follia, aggressione choc su un autobus. Un passeggero accende una sigaretta, ma, sentitosi rimproverare da un secondo passseggero, lo ha colpito con un pugno e poi accoltellato.

È accaduto su un mezzo della linea 702, in via di Torricola. In manette è finito un 35enne, cittadino di origine albanese (ad oggi irregolarmente presente sul suolo italiano in quanto già colpito da decreto di espulsione) per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’uomo che aveva redarguito l’indisciplinato passeggero ha riportato una ferita alla mano destra, con cui si era fortunatamente riparato il volto, guaribile in 7 giorni. Il coltello utilizzato è stato sequestrato e l’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.