Un grosso pino è crollato nel quartiere di Cinecittà Est, precipitando sulla corsia preferenziale di viale Antonio Ciamarra.

Nella caduta, l’albero ha danneggiato un palo della luce, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Il pino ha invaso sia la corsia per taxi e bus, che il percorso pedonale a ridosso della fermata dell’Atac. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per rimuovere l’enorme tronco.