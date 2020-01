Roma, è ancora allarme smog: giovedì e venerdì stop ai veicoli più inquinanti

È ancora allarme smog a Roma, il Comune deve di nuovo correre ai ripari fermando i veicoli più inquinanti: in seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10 in tre centraline di monitoraggio, è stata emanata l’ordinanza della Raggi che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti nelle giornate di giovedì 9 e lunedì 10 gennaio.

In particolare l’Ordinanza stabilisce la limitazione della circolazione veicolare (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it.