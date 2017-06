Roma apre i suoi tesori. Il 4 giugno musei gratis e escursioni per le famiglie

Torna come ogni mese la “Domenica al Museo”. Il 4 giugno, l'ingresso alle aree archeologiche e ai musei statali sarà gratuito per tutti, mentre l'accesso non a pagamento presso i musei civici sarà riservato a coloro che potranno attestare di essere residenti nel comune di Roma.

La scelta è molto ampia e include attività a basso costo per adulti e bambini.



Escursione alla Riserva dell'Insugherata

Il Museo Civico di Zoologia ha organizzato una visita mattutina nella Riserva dell'Insugherata, alla scoperta dell'area naturale urbana e della sua fauna. L'escursione, adatta a qualunque età, costa 8 euro e s può prenotare telefonicamente.



Visita guidata al museo con uno storico dell’arte

L'appuntamento per gli amanti dell'arte moderna è invece alle 11 in via Francesco Crispi 24, dove uno storico dell'arte guiderà i prenotati tra le opere della Galleria d'Arte Moderna.



Giochiamo con Augusto e la sua famiglia

Ai più piccoli è riservata invece la visita all'Ara Pacis alle 17. I bambini dai 5 agli 11 anni e i loro genitori saranno invitati a ricercare i particolari nascosti sul monumento, imparando e divertendosi.



I Musei Civici gratuiti

Fanno parte dei Musei in Comune: Musei Capitolini; Centrale Montemartini; Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano; Museo dell’Ara Pacis; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo delle Mura; Museo di Casal de’ Pazzi; Villa di Massenzio; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo Napoleonico; Casa Museo Alberto Moravia; Galleria d’Arte Moderna; MACRO - MACRO Testaccio; Museo Carlo Bilotti; Museo Pietro Canonica; Museo di Roma in Trastevere; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia.