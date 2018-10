Roma, arriva l'influenza: via alla campagna vaccini. Gratis per gli anziani

Allerta influenza, parte la campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale 2018/2019. A disposizione oltre 1 milioni dosi di vaccino, grats per anziani, soggetti a rischio, personale sanitario e di pubblica sicurezza.

A partire da quest'anno la Region Lazio "premia" inoltre i donatori di sangue, che avranno diritto a dose gratis, basterà richiederle al proprio medico di famiglia.

“L’obiettivo è quello di migliorare la copertura sulla popolazione over 65 anni – ha dichiarato l'assessore alla Sanità, Alesssio D’amato – che rappresenta circa il 21% della popolazione e che l’anno passato ha usufruito del vaccino solamente per il 51%. Voglio rivolgere un appello a tutti per la vaccinazione antinfluenzale che rappresenta uno strumento sicuro e fondamentale per la salute e la prevenzione. Le complicanze derivanti dall’influenza per i soggetti a rischio e gli anziani possono essere molto pericolose per la salute”.