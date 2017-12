Roma, aule senza termosifoni al gelo, i genitori occupano la scuola

Una sessantina di genitori della scuola Buenos Aires del quartiere Talenti a Roma martedì mattina alle 8 hanno occupato l'istituto rimasto al freddo dovuto all'interruzione del servizio scolastico per via dell'assenza non comunicata degli operatori della Multiservizi.



I genitori raccontano di aver cercato di contattare ripetutamente i dirigenti scolastici e quelli del III municipio, senza successo, quindi si sono detti "costretti" a irrompere nella scuola.