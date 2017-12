Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso al policlinico Gemelli in seguito a un incidente stradale in via Vittorio Montiglio, tra Balduina e Pineta Sacchetti.

La giovane, mercoledì mattina alle 6,30 circa, era al volante di una Citroen C1 che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata uscendo di strada. Sul posto i vigili del XIV Gruppo Monte Mario.