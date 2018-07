Roma, autocisterna piena di carburante si ribalta: si teme disastro ambientale

Un’autocisterna contenente 20mila litri di carburante si è ribaltata su via Laurentina, nella riserva di Decima Malafede in zona Solforata, il famoso lago Rosso di Pomezia.

Subito allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia provinciale per il rischio di danni ambientali. Le forze dell’ordine hanno richiesto accertamenti sulla natura dei liquidi finiti nelle fogne e l’intervento dell’Arpa Lazio, l’agenzia per la protezione ambientale. Non risultano esserci feriti. Sono in corso le operazioni per liberare la strada dal gasolio.

L'ARPA: "Sversamento contenuto"

“Il personale di Arpa Lazio si è immediatamente recato su via Laurentina, all'incrocio con via dei Castelli Romani nella riserva di Decima Malafede in zona Solforata, per i dovuti controlli a seguito del ribaltamento di una autocisterna. Il carburante disperso, fanno sapere i tecnici, è rimasto limitato ad un’area cementata contigua alla strada e le ditte di spurgo si stanno recando sul luogo per le operazioni di pulizia. I tecnici dell’Arpa effettueranno tutte le verifiche ambientali del caso, anche se dai primi controlli, trattandosi di un’area molto limitata, lo sversamento dovrebbe essere agevolmente contenuto”.