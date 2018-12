Roma bocciata su trasporti e rifiuti. “Mea culpa” a 5S: “Siamo sotto attacco"

Roma bocciata su trasporti e rifiuti, ma non solo, l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locale salva solo il fronte cultura. E dal Campidoglio, fronte M5S, arriva l'umile mea culpa del capogruppo Pacetti, che respinge le accuse e rilancia la teoria del complotto: "Siamo sotto attacco su tanti fronti e paghiamo ancora per il passato".

Nessun passo indietro, nessuna autocritica verso gli ormi due anni e mezzo di governo di Roma. Il capogruppo grillino in consiglio comunale rispedisce al mittente il deprimente dossier sulla qualit dei servizi capitolini, che denuncia mancanza di manutenzione del verde, impianti per i rifiuti e investimenti nel trasporto pubblico, ribadendo la volotà di invertire la rotto della città: "In questi due anni vi abbiamo chiesto tempo. Vi abbiamo ripetuto che le vecchie amministrazioni avevano distrutto la città fino alla nausea - ammette Pacetti tramite un post Facebook - Dovete avere ancora pazienza? Sì. Il nostro lavoro non è facile. Siamo sotto attacco su tanti fronti e paghiamo ancora per il passato. Pensiamo ai cassonetti incendiati e alle sedi del Servizio Giardini distrutte. E non mi pronuncio ancora sull'incendio al Tmb Salario, aspetto la fine delle indagini. Siamo sfortunati? No. Diamo fastidio? Sicuramente si'".