Roma

Venerdì, 25 ottobre 2019 - 17:02:00 Roma-Borussia: tre arresti. Per 6 tifosi tedeschi scattato il Daspo per 5 anni Coinvolto anche uno steward tedesco: per lui è scattato il Daspo. Dovrà rispondere sempre di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale

Roma - Borussia Monchengladbach: il bilancio dell'attività messa in campo dagli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di ordine pubblico, in occasione dell'incontro, è l'emissione di 6 provvedimenti di Daspo e 3 arresti nei confronti di altrettanti tifosi di nazionalità tedesca. Lo comunica la Questura di Roma. “Per due tifosi il provvedimento è scattato perché nel pre partita, nella fase di ingresso allo stadio, sono stati trovati in possesso di artifici pirotecnici e di un passamontagna. Nel corso del deflusso, invece, altri due supporters del club, oltre ad essere stati sottoposti a Daspo, sono stati arrestati per il reato di resistenza e violenza aggravata ai danni di un pubblico ufficiale, hanno infatti aggredito gli steward usando aste, bandiere e colpendoli con calci e pugni. Coinvolto nell'azione anche uno steward tedesco: per lui è scattato il Daspo. Dovrà rispondere sempre di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale anche un altro supporter, accusato di aver lanciato oggetti contundenti ai danni di agenti della Polizia di Stato, anche a suo carico è stato emesso il provvedimento del Daspo. I 6 provvedimenti a carico dei 6 cittadini tedeschi colpiti dal Daspo, avranno la durata di 5 anni.