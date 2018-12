Roma, botte tra ultras nella notte: mazze e bottiglie contro due tedeschi

Botte contro due tedeschi con mazze e bottiglie. Agguato nella notte da misteriosi aggressori mascherati, dopo il match di Europa League Lazio Eintrach Francoforte, perso dai biancocelesti.

Il doppio bliz ha visto l'aggressione in un cittadino tedesco di 35 anni, a Roma per la partita, circondato da uomini nascosti da scirpi e cappellini, che lo hanno colpito con mazze e bottiglie. Una scena non passata inosservata per unaa pattuglia dei carabinieri, anche loro colpiti, di striscio, nel tentativo di dileguere i 20 aggressori. L'uomo è stato infine soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Faatebenfratelli.

Poco dopo il fatto un secondo cittadino tedesco ha riferito ai militari di essere stato picchiato da un gruppo di ragazzi, poco prima, aTrastevere. In corso le indagini per identificare la banda di aggressori.